GeForce Now dostępna na iOS-ie

Premiera nie wprost

Usługa GeForce Now służąca do streamowania gier po niecałym roku obecności trafiła ostatecznie na urządzenia Apple’a. Nvidia planowała taki krok już dawno, problemem było jednak nawiązanie w tej sprawie porozumienia z twórcami platformy. Apple ma w swoim sklepie bardzo restrykcyjne reguły i nie pozwala publikować tam aplikacji służących do streamingu.

Ostatecznie Nvidii udało się jednak to ograniczenie obejść. Zamiast decydować się na tworzenie osobnej aplikacji, firma przygotowała po prostu wtyczkę, instalującą się bezpośrednio w przeglądarce Safari. Tego typu rozszerzenia nie są już tak ściśle sprawdzane przez firmę.

Powrót banity?

Udostępniona wersja usługi to oczywiście wciąż tylko wariant beta. Przede wszystkim gry wymagają kontrolera i nie współpracują z dotykowym ekranem oraz myszką i klawiaturą. Nie ma natomiast ograniczeń, jeżeli chodzi o dostępność zasobów. Biblioteka GeForce Now zawiera na obecnie już 750 produkcji. Nvidia pochwaliła się też zwiększeniem liczby centrów danych z 22 do 70, co powinno wpłynąć pozytywnie na płynność działania serwisu.

Na liście dostępnych produkcji znalazł się również Fortnite, tytuł usunięty kilka tygodni temu z AppStore'a z powodu złamania warunków umowy (pobieranie opłat od użytkowników z pominięciem oficjalnego kanału dystrybucji). Debiut usługi pozwala zatem firmie Epic Games w nieco ograniczonej formie wrócić na iOS-a. Nvidia współpracuje już nawet z producentem Fortnite’a nad tym, by był to jeden z pierwszych tytułów w usłudze, które wspierają sterowanie dotykowe.

Jak grzyby po deszczu

To najpewniej dopiero początek wysypu usług streamingowych dla fanów Apple’a. Szlak, którym podążyła Nvidia przetarła firmie Luna. Amazon ze swoją usługą jako pierwszy wpadł na pomysł przygotowania wtyczki do Safari, zamiast starać się o pozwolenie na oficjalną aplikację. Podobnie postąpi wkrótce prawdopodobnie również Google ze swoją Stadią.

Następny w kolejce ma być Microsoft z autorskim xCloud, pozwalającym urchamiać w chmurze gry z Xboksa. Na razie firma chce jednak ukończyć wersję PC. Choć Apple długo broniło się przed streamingiem, ostatecznie będzie musiało zaakceptować rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi.

fot. Nvidia