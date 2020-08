GeForce Now dostępne na Chromebookach

Usługa streamingowa Nvidii trafiła wreszcie na Chrome OS

Do tej pory Chromebooki średnio się do poważnego grania nadawały, pozwalając na odpalenie głównie produkcji udostępnionych w ramach sklepu Google Play. Dzięki współpracy z Nvidią wykonują kolejny krok w stronę dogonienia Windowsa.

Prawie dla każdego

By odpalenie GeForce Now było w przypadku tego sprzętu możliwe, firma musiała przygotować specjalną, uruchamianą z poziomu przeglądarki witrynę. Znajdziemy ją pod adresem play.geforcenow.com. Nvidia podkreśla, że to wciąż beta, ale pierwsze wrażenia użytkowników są pozytywne, a serwis nie obciąża szczególnie komputerów, dzięki czemu do zabawy wystarczy nawet tańszy model laptopa.

Oczywiście jeżeli użytkownik ma dostęp do odpowiednio szybkiego łącza. Niezbędne minimum do komfortowej zabawy to 15 Mb/s, a do uruchomienia gier w rozdzielczości 1080p zaleca się 25 Mb/s. Wielu graczy sobie z tymi wymaganiami poradzi, gorzej jednak będą mieć ci, którzy mieszkają z dala od miast.

Uruchomienie przeglądarkowej wersji GeForce Now nie oznacza jednak, że można pograć w ten sposób również na Windowsie. Po wpisaniu adresu powita nas co najwyżej komunikat o nieobsługiwanym urządzeniu.

fot. Nvidia