GeForce wypuszcza karty do kopania kryptowalut

Koparki z przetwarzaniem obrazu

Karty graficzne to jeden z podstawowych komponentów do wydobywania kryptowalut. Oprócz niedoborów wynikających z pandemii, wykup podzespołów przez górników to drugi czynnik mocno wpływający na dostępność GPU dla graczy. Nvidia wpadła jednak na pomysł wypuszczenia specjalnych procesorów, przeznaczonych wyłącznie do działalności górniczej. Projekt nazwano Nvidia CMP.

”Górnicy, nie chcemy was!”

Firma wraz z premierą RTX 3060 chce wypuścić nową linię kart gra... czy raczej kryptowalutowych CMP (skrót od Cryptocurrency Mining Processor). Różni się ona od standardowych tym, że nie ma wszystkich zbędnych przy kopaniu dodatków, takich jak wyjścia wideo. Firma podaje też ich specyfikację w innej jednostce, oznaczającej operacje na sekundę, jakie sprzęt jest w stanie przetworzyć podczas wydobywania Ethernum.

Tego typu model, jako produkt przeznaczony do celów zarobkowych, będzie też droższy od standardowych RTX. W jaki sposób Nvidia chce zatem skłonić górników do nabywania CMP zamiast klasycznych GPU? Zamierza zmusić ich do tego wprowadzeniem blokad w sterownikach dla serii RTX. Gdy nowe algorytmy wykryją, że zajmujemy się kopaniem kryptowalut, sztucznie ograniczą moc GPU o połowę. Linia CMP tej blokady mieć nie będzie.

Klienci gorszego sortu

Taka polityka budzi natomiast sporo wątpliwości. Z jednej strony przyklaskują jej gracze, którzy wreszcie będą mogli łatwiej kupić nową kartę. Z drugiej zarabiający na koparkach krocie górnicy zapewne chętniej zapłaciliby za wyspecjalizowany model trochę więcej, gdyby tylko oferował większą wydajność, a nie stanowił okrojoną wersję produktu.

Do tego ograniczenia będą wynikały z oprogramowania, a nie sprzętu, łatwo więc wyobrazić sobie sytuację, w której górnicy znajdą sposób na ich obejście. Wątpliwości grupy docelowej może budzić też pochodzenie kart CMP. Też przecież trzeba je wyprodukować, a w jaki sposób dodatkowy produkt miałby poprawić dostępność towaru, z którego wytwarzaniem firma już nie nadąża?. Stąd pojawiły się niezweryfikowane jeszcze przypuszczenia, że będą to tak naprawdę wadliwe GPU, które nie nadają się do generowania obrazu. Jeżeli jest to prawda, górnicy zapłacą w takim układzie więcej za coś, co normalnie trafiłoby do utylizacji.

Koparka z małą łyżką

Jest jeszcze jeden problem – moc i terminy premier nowych układów. Nvidia zapowiedziała na razie 4 pierwsze modele kart CMP: 30HX, 40HX, 50HX i 90HX. Pierwsze dwa trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku i zaoferują wydajność na poziomie 26-36 MH/s. Na wydajniejsze 50HX (45 MH/s) i 90HX (86 MH/s) będzie trzeba natomiast poczekać do wiosny. Dopiero ostatni z wymienionych będzie w stanie kopać Ethernum z większą wydajnością, niż uwielbiany przez górników RTX 3070 (do 60 MH/s).

Pomysł Nvidii jest zatem na pierwszy rzut oka dobry. Jego realizacja zdaje się jednak dużo gorsza i wynikająca z chęci zwiększenia własnego zysku, niż zaspokojenia potrzeb graczy. Na razie trudno zatem wróżyć tej inicjatywie sukces, chyba że nowe zabezpieczenia okażą się nad wyraz skuteczne.

fot. Nvidia