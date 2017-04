GeminII M5 LED - kompaktowe chłodzenie od Cooler Mastera

Produkt Cooler Mastera to niskoprofilowe chłodzenie procesora, które montuje się w pozycji horyzontalnej. Dzięki pięciu rurkom cieplnym w kształcie litery C i technologii Direct Contact, urządzenie to ma w niezwykle efektywny sposób radzić sobie z gorącym powietrzem znajdującym się w rejonach CPU.

Dzięki cienkiemu, podświetlanemu na czerwono wentylatorowi o mniejszym tarciu, żywotność chłodzenia powinna być dłuższa, a jego kultura pracy na znacznie wyższym poziomie. Sprzęt wyposażono także w backplate, dodatkowo zabezpieczający płytę główną.

Chłodzenie w pierwszej kolejności będzie dostępne na rynku azjatyckim i amerykańskim.