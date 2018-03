Genesis - mysz z sensorem PMW3330

Najważniejszy w myszce jest oczywiście sensor, bo to on odpowiada m.in. za czułość czy precyzję gryzonia. Urządzenie Genesis wyposażono w sensor optyczny PMW3330, który pozwala na zmianę zakresu DPI od 100 do aż 10200. Dodatkowo gracz może przy pomocy jednego przycisku szybko zmienić czułość na jeden z sześciu ustawionych wcześniej poziomów.

Liczby nie kłamią

Producent chwali się przy okazji liczbami: maksymalną szybkością przetwarzania danych 8000 FPS, maksymalną akceleracją 30 G, szybkością raportowania 1000 Hz czy maksymalną szybkością śledzenia 150 ips. Dane te mają być najlepszym dowodem na to, że Xenon 750 naprawdę daje radę.

Wygodny wybór

Każdy gracz jest inny, nic więc dziwnego, że dopasowanie kształtu myszki pod gust jak największej ilości użytkowników stanowi spore wyzwanie. Dlatego w przypadku Xenon 750 producent umożliwia użytkownikom wybranie jednej z dwóch opcji personalizacji chwytu - w tym celu wystarczy zdemontować dodatkowe boczne panele w myszce.

Dostosuj gryzonia do swoich potrzeb

Nieodzownym elementem myszki gamingowej z górnej półki jest zaawansowany soft. Ten w Xenon 750 pozwala chociażby na zmianę funkcji przycisków, edycję profili i makr. Co więcej, gryzoń od Genesis posiada podświetlenie RGB z efektem PRISMO, użytkownik zaś może wybrać dowolny kolor lub tryb świetlny, a nawet ustawić wiele trybów łącznie czy przypisać kolor poszczególnym diodom.

Wytrzyma wiele

Przy tworzeniu Xenon 750 producent starał się też zadbać o wytrzymałość swojego sprzętu. Genesis zapewnia, że jego myszka została wykonana z trwałych komponentów. Do tego dochodzą dobrej jakości ślizgacze czy długi kabel w nylonowym oplocie. Jednak kluczowym elementem, mającym gwarantować długie życie gryzonia, są przełączniki OMRON o żywotności do 10 mln kliknięć.

Sugerowana cena myszy Xenon 750 wynosi 159 zł.