Genesis Helium 400BT i Helium 200 - głośniki stereo dla graczy

Seria głośników Genesis Helium powiększyła się o dwa zestawy. Pierwszym jest Helium 400 BT czyli komplet głośników 2.0 korzystający z łączności Bluetooth. Ich moc łączna to 40 W, a parametry dźwięku można regulować za pomocą wbudowanych w prawy głośnik pokręteł. Tym samym można dopasować brzmienie do swoich preferencji, modyfikując intensywność tonów wysokich i niskich. Są to głośniki dwudrożne, co pozwala zachować dobrą jakość brzmień o różnej wysokości. Całość została utrzymana w gamingowym designie, charakterystycznym dla produktów marki Genesis. Czarnemu, matowemu wykończeniu większej części obudowy głośnika, towarzyszą czerwone akcenty.

Głośniki Genesis Helium 400BT można kupić za 199 zł.

Druga z nowości to Helium 200, który składa się z dwóch głośników satelitarnych. Tu mamy jednak do czynienia z konstrukcją wyłącznie przewodową. Łączna moc Genesis Helium 200 to 20 W. Podobnie jak wyższy model także i ten posiada dwa osobne przetworniki. Główny, 3-calowy, odpowiada za tony średnie i niskie, a niewielki tweeter za tony wysokie. Ich obudowa została wykonana z drewna, co ma zapewnić bardziej naturalne brzmienie. Pod włącznikiem i regulacją głośności znajdują się także wejścia na mikrofon i słuchawki.

Cena głośników Genesis Helium 200 wynosi 99 zł.