Genesis Nitro 790 oraz Nitro 950 - fotele dla wymagających graczy

Genesis wprowadził w nowych fotelach rozwiązania poprawiające ergonomię i wytrzymałość. Wielu graczy lubi w krótkich przerwach w rozgrywce (lub wiecznie ciągnącym się czasie na respawn) wychylić się do tyłu. Bujanie jest relaksujące i jest miłym przerywnikiem w grze. W fotelach Genesis Nitro 790 oraz Nitro 950 producent zastosował nowy mechanizm typu „FROG" który umożliwia zablokowanie trybu bujania w dowolnym momencie. Kąt oparcia można wyregulować od 90 do aż 165 stopni, co pozwala na naprawdę dalekie wychylenie, niemal do pozycji leżącej. Konstrukcja nośna obydwu modeli jest metalowa, a maksymalne obciążenie fotela wynosi 150 kg.

Zarówno w Genesis Nitro 790, jak i w Genesis Nitro 950 mamy do czynienia z podłokietnikami regulowanymi w czterech kierunkach oraz możliwość ustawienia wysokości fotela w dość szerokim zakresie. Pozwala to dopasować fotel do gracza, a nie, jak to często bywa, pozycję gracza do fotela. Dodatkowo ważnym czynnikiem wpływającym na wygodę są poduszki - jedna na zagłówku, druga na odcinku lędźwiowym. Obie wykonano z pianki z pamięcią kształtu. W konstrukcji obu modeli zastosowano tzw. zimną piankę. Jest ona wycinana dla każdego fotela osobno, z jednej bryły, od razu pod kształt oparcia, dzięki czemu w powierzchni nie ma przerw.

Stylistycznie oba fotele nieco się różnią. Nitro 950 ma znacznie bardziej stonowanych charakter, jest w pełni czarny, pozbawiony agresywnych czerwieni. Natomiast Nitro 790 cechuje się znacznie bardziej wymownym, dynamicznym designem pełnym czerwonych wstawek.

Fotele są dostępne na rynku w cenie 999 zł i 1100 zł (Nitro 950).