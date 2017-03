Genesis prezentuje gryzonia z podświetleniem RGB

Oczywiście nieodłącznym elementem tego typu podświetlenia jest zaawansowane oprogramowanie. To - prócz zmiany trybów świetlnych - pozwala także na zapisywanie makr i profili. Do tego dochodzi osiem programowalnych przycisków i dodatkowy przycisk snajperski, który po wciśnięciu natychmiast obniża wartość DPI, tak, by gracz mógł dobrze przycelować w czasie gry.

Producent wyposażył myszkę w sensor optyczny Avago 5050, dzięki czemu maksymalna rozdzielczość urządzenia wynosi 3000 DPI. Prócz tego gracz może przełączać się między czterema poziomami czułości, wybieranymi przy pomocy specjalnego przycisku lub scrolla. Dodatkowo polling rate gryzonia wynosi 1000 Hz, co przekłada się na krótki czas reakcji myszy.

Genesis przekonuje, że także wykonanie i trwałość Xenona 200 stoją na wysokim poziomie. Gryzoń posiada popularne przełączniki Huano, których żywotność ma wynosić do 10 milionów kliknięć. Poza tym producent starał się zadbać o ergonomiczny kształt myszki. Boczny uchwyt urządzenia jest gumowany, co powinno przełożyć się na pewny chwyt.

Mysz Xenon 200 kosztuje około 69 zł.