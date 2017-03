Genesis wprowadza do oferty nowe obudowy

Producent zapewnia, że konstrukcja obudów oferuje lepszą cyrkulację powietrza. W chłodzeniu podzespołów mają pomóc także dwa wentylatory 120 mm w zestawie (w wersji Plus cztery) i możliwość dołączenia kolejnych pięciu. Dodatkowo na górnym panelu znajduje się regulator, dzięki któremu gracz może ustawić szybkość, z jaką poruszają się wentylatory. W środku znajdzie się też miejsce dla chłodzenia wodnego o wysokości do 240 mm.

Budy od Genesis mają mieć sporo przestrzeni do zarządzania podzespołami. Użytkownik zmieści w nich duży zasilacz, płytę główną ATX, Micro-ATX i Mini-ITX czy kartę graficzną o długości do 380 mm. Do tego dochodzi też siedem gniazd rozszerzeń czy zatoki do dysków. Z kolei na panelu I/O znalazło się miejsce na: jeden port USB 3.0, dwa USB 2.0 oraz HD Audio, a także dwa, wspomniane już wcześniej, regulatory obrotów wentylatora.

Genesis starał się, by jego produkty odpowiednio się prezentowały. Titan 550 i 660 różnią się wykończeniem panelu przedniego, natomiast oba modele łączy czarna, malowana proszkowo stal. Wersje z plusem posiadają dodatkowo akrylowe okno zamiast klasycznego panelu bocznego, przez które gracz może zajrzeć do środka obudowy.

Obudowy Titan 550 i 660 kosztują kolejno 139 i 149 zł. Natomiast modele z plusem kosztują 179 i 189 zł.