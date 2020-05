Genesys rozszerza współpracę z Microsoftem

Genesys w chmurze

Wszyscy użytkownicy chmury Amazon Web Services (AWS) od teraz będą mogli łatwiej rozpocząć korzystanie z usług Genesys. Firma umieściła bowiem swój system „Call i Contact Center" w AWS Marketplace, a niedługo oferta trafi także do chmury Microsoft Azure.

Firma Genesys, która zapewnia obsługę ponad 70 mld klientów różnych organizacji w ponad 100 krajach, wykorzystuje technologię chmury i sztucznej inteligencji. Łączy ona wszystkie doświadczenia klientów w sferze marketingu, sprzedaży i usług w każdym kanale, poprawiając komfort pracy pracowników.

Genesys uznaje się za pioniera w usługach Experiences as a Service, dzięki którym każda organizacja dowolnej wielkości może zapewnić odpowiednią personalizację na dużą skalę oraz budować zaufanie i lojalność klientów. Reprezentanci firmy podkreślają, że jest to możliwe dzięki kompleksowemu systemowi Genesys Cloud, czyli platformie służącej do obsługi kontaktów z klientami w chmurze publicznej, zaprojektowanej z myślą o dużej skalowalności, elastyczności i innowacyjności.

Jak zapewnia Genesys, firmy tworzące swoje „call i contact center" za pomocą Genesys Cloud, a wkrótce także Genesys Engage, mogą spersonalizować obsługę swoich klientów na wysokim poziomie, a tego oczekują współcześni konsumenci. Bazujące na sztucznej inteligencji narzędzia automatyzują wybrane obszary obsługi.

Współpraca z Microsoftem

Genesys rozszerzył także partnerstwo z firmą Microsoft, aby zaadaptować swój system „call i contact center" Genesys Cloud na platformę Microsoft Azure.

Nowy produkt – Genesys Engage – będzie sprzedawany i promowany wspólnie przez Microsoft i Genesys. Ma on umożliwić bieżącym i przyszłym użytkownikom Azure maksymalizację korzyści z ich inwestycji w chmurę Microsoftu. A to dzięki dostępowi do zaawansowanego i nowoczesnego centrum obsługi klienta (call i contact center), zaprojektowanego do współpracy z chmurą Azure. Kontakt zainteresowanych przedsiębiorstw z Genesys będzie teraz skutkował akcjami promocyjnymi i darmowym testowaniem centrów „call i contact".

Firmy są obecnie na etapie opracowywania integracji systemu Genesys z takimi usługami jak Microsoft Teams, Microsoft Dynamics 365 i Azure Cognitive Services.

fot. Genesys