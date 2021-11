Giełda kryptowalut nowym sponsorem legendarnej hali

Inwestycje w drużyny i e-sport

Za prawo do nazwy przez najbliższe 20 lat giełda kryptowalut zapłaciła ponad 700 milionów dolarów. Jest to jedna z największych transakcji tego typu w historii - obecny sponsor, firma Staples, zapłaciła 100 milionów dolarów za dziesięcioletni okres praw do nazwy obiektu.

Nowe logo zostanie zaprezentowane w Boże Narodzenie podczas meczu Brooklyn Nets z Lakersami.

„W ciągu najbliższych kilku lat ludzie będą patrzeć na ten moment jako chwilę, w której kryptowaluty przekroczyły kolejną barierę i znalazły się w głównym nurcie" – powiedział reporterom gazety „Los Angeles Times" dyrektor generalny Crypto.com, Kris Marszalek . „To po prostu genialny ruch chłopaków z AEG (właścicieli firmy), ponieważ następna dekada będzie należeć do kryptowalut!" – dodał.

Mniejszym entuzjazmem wobec nowego sponsora wykazał się Paul George, napastnik Clippers: „Dorastałem, gdy Staples Center było miejscem do zabawy i przestrzenią, w której należy być" – powiedział w rozmowie z „ The Washington Post", dodając: „To na pewno będzie dziwne. Ta sama lokalizacja, ale trochę odarta z historii".

Crypto.com jest giełdą kryptowalut; jej siedziba mieści się w Singapurze. Przedsiębiorstwo oferuje kartę debetową Visa rewards, której można używać płacąc kryptowalutami przechowywanymi na kontach właścicieli. Proponuje także inne usługi kryptograficzne, takie jak NFT i własny token.

Firma już wcześniej dała się poznać jako sponsor sportowy. Podpisała np. kontrakt na 100 milionów dolarów z Formułą 1 (na początku tego roku) i zawarła różne partnerstwa z rozmaitymi drużynami, w tym Paris Saint-Germain, Philadelphia 76ers i Montreal Canadiens. Inwestuje również w rozwój sportu elektronicznego: została globalnym partnerem brytyjskiej organizacji e-sportowej Fnatic.

fot. David Vives – Unsplash