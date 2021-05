Giganci jednoczą się, by zwiększyć produkcję chipów w USA

Wspólny front

Branża technologiczna w USA postanowiła zjednoczyć się w obliczu wspólnego problemu związanego z kiepską dostępnością chipów niezbędnych do wytwarzania urządzeń elektronicznych. Apple, Microsoft, Amazon oraz Alphabet – pomimo, że same nie zajmują się produkcją – postanowiły dołączyć do wytwórców takich jak Intel czy Qualcomm i stworzyć grupę lobbystyczną, której celem będzie skłonienie rządu do stworzenia programu dotacji dla branży. Inicjatywę wsparło też wiele innych spółek, m.in. HP, AT&T czy Cisco.

Pod parasolem prezydenta

Założona właśnie koalicja będzie nazywać się Semiconductors in America. Grupa zapowiedziała, że jednym z pierwszych celów ma być sprawienie, by kongres zatwierdził finansowanie przez państwo prezydenckiej ustawy CHIPS for America. Branża ma przy tym pełne wsparcie Joe Bidena, który już wcześniej osobiście zwrócił się z prośbą o przeznaczenie na ten cel nawet 50 miliardów dolarów.

- Silne finansowanie ustawy CHIPS pomogłoby Ameryce w poszerzeniu swoich zdolności produkcyjnych, niezbędnych do posiadania bardziej odpornych łańcuchów dostaw. To zapewni, że potrzebne technologie będą dostępne, gdy tylko ich potrzebujemy – czytamy w liście skierowanym przez sojusz do przywódców Demokratów i Republikanów zasiadających w obu izbach Kongresu.

Najpierw pomóżmy wszystkim

Sprawa wymaga pilnej reakcji, bo niedobory powoli uderzają już w branżę motoryzacyjną, która przez wyraźnie mniejsze zamówienia nie stanowi dla wytwórców chpów priorytetu. Tymczasem Ford ogłosił już, że wkrótce będzie musiał ograniczyć produkcję aut o połowę. Co prawda producenci naciskali na Joe Bidena, by nakazał zabezpieczenie na ich potrzeby części dostaw, ale prośba ta nie została wysłuchana.

Jak donosi agencja Reutera, władze boją się przekierowań dostaw, nie wiedząc jednocześnie jak może wpłynąć to na inne branże. Głos w tej sprawie zabrała zresztą również grupa Semiconductors in America. – Rząd nie powinien interweniować, ponieważ przemysł sam już pracuje nad skompensowaniem obecnej nierównowagi.

Trudno się zresztą branży komputerowej dziwić, ponieważ straty wynikłe z niedoborów będą spore. Przykładowo, Apple szacuje, że tylko w bieżącym kwartale straci na sprzedaży 3–4 miliardy dolarów. Co prawda wciąż oznacza to około 70 miliardów wpływu, łatwo jednak sobie wyobrazić, że przekierowanie dostaw jeszcze mocniej tę kwotę obniży.

fot. Pixabay