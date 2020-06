GitHub kasuje sporne słowa

Z należącego do koncernu z Redmond archiwum GitHub mają zniknąć pojęcia takie jak „master" i „slave". W przypadku programowania oznaczają one główną wersję projektu programistycznego oraz jego warianty, ale ze względu ostatnie niepokoje w USA, związane ze śmiercią George'a Floyda, oba terminy źle się kojarzą.

Firmy technologiczne, takie jak Apple, Microsoft, Google, od kilku tygodni zastanawiają nad wprowadzeniem zmian do terminologii technicznej i pozbyciem się pojęć rodzaju „czarna lista", „biała lista" „black/white hat" lub podobnych. Una Kravets, dyrektor ds. projektowania w Bustle Digital Group, zaproponowała zastąpienie słowa „master" terminem „main". Nat Friedman, dyrektor generalny GitHuba, uznał pomysł za dobry i poinformował, że serwis już pracuje nad wprowadzeniem go w życie.

For what it’s worth, I’m *super* happy to rename the default branch structure of “master” to “main” and I hope we can all do this together as a community with @github leading the charge by implementing in their product moving forward