Globalny rynek NFT wart 22 miliardy dolarów

Ogromne kwoty, ale brak stabilności

DappRadar, firma dostarczająca dane z rynku NFT, wykazała, że obrót tymi instrumentami osiągnął w bieżącym roku 22 miliardy dolarów, w porównaniu z zaledwie 100 milionami dolarów w 2020 roku.

„Hollywood, gwiazdy sportu i wielkie marki, takie jak Coca-Cola, Gucci, Nike i Adidas, wbiły się w cyfrową przestrzeń (...). Siła przyciągania tych znanych nazwisk głęboko wpłynęła na NFT i całą branżę blockchain" – napisano w raporcie firmy DappRadar.

Największe tegoroczne transakcje NFT to, mi. In. cyfrowy kolaż The First 5000 Days, który został wystawiony na aukcji za 69,3 mln dolarów, Human One, sprzedany za 29 mln dolarów, czy też NFT to Bored Ape Yacht Club (zbiór 10 000 NFT rysunków, używanych jako zdjęcia profilowe na kontach w mediach społecznościowych), które zebrały ponad 26 mln dolarów.



Do wzrostu notowań przyczyniło się również wejście na rynek wielkich koncernów, takich jak Coca-Cola, która na sprzedaży spersonalizowanej kurtki do noszenia w metawersum Decentraland zarobiła 575 tysięcy dolarów.

Według analityków NFT będzie w przyszłości przypominał dzisiejszy rynek sztuki nowoczesnej, mając solidne podstawy co do wyceny oferowanych przedmiotów. Trzeba na to jednak poczekać wiele lat.

fot. TheDigitalArtists - Pixabay