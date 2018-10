Głośnik retro i bezprzewodowe słuchawki od Denver

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne przyniosły prawdziwą rewolucję w słuchaniu muzyki, a wygodę takiego rozwiązania doceniają przede wszystkim aktywni użytkownicy, którzy chcą uniknąć plątaniny kabli, w pracy, podczas spacerów czy na przykład w trakcie treningów na siłowni. Słuchawki tego typu nie tylko wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth do odbioru sygnału audio, ale również są pozbawione przewodów łączących prawą słuchawkę z lewą.

Idąc za trendami, firma Denver Electronics wprowadziła najnowszy model Denver TWE-51 - całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth o niewielkich wymiarach i wadze. Każda ze słuchawek waży zaledwie 4,3 g, a dzięki gumowym, miękkim wkładkom świetnie dopasowuje się do ucha. Denver TWE-51 pozwalają na 3 godziny słuchania muzyki bez konieczności ładowania, a w trybie czuwania zapewniają 150 godzin pracy. W każdą ze słuchawek wbudowany jest akumulator 50 mAh, natomiast w etui pełniącym funkcję stacji dokującej umieszczona została większa bateria 500 mAh. Wystarczy schować w nim słuchawki, by je szybko doładować i cieszyć się dodatkowymi godzinami słuchania muzyki.

Słuchawki Denver TWE-51 wykorzystują łączność Bluetooth v4.2+EDR, zapewniając zasięg do 15 metrów od źródła dźwięku. Dzięki wsparciu profili HFP i HSP oraz wbudowanemu mikrofonowi pozwalają także na prowadzenie rozmów głosowych przez sparowany telefon. Przetworniki o średnicy 6 mm zapewniają czysty i wyraźny dźwięk o paśmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz.

Ich koszt to około 200 złotych.

Druga ciekawostka od Denver Electronics to bezprzewodowy głośnik stereo BTS-200. Wzornictwo urządzenia utrzymane jest w zawsze modnym stylu retro. Ażurowa, wykonana z metalu obudowa z panelem sterowania, przypomina odbiorniki radiowe z lat 60. XX w. Oryginalny design podkreśla praktyczny pasek ze skóry, który jednocześnie ułatwia przenoszenie głośnika. Denver BTS-200 waży około 800 g, ma wymiary niewielkiej książki, można go więc bez problemu zabrać do każdej torby czy plecaka.

Pod tą stylizowaną obudową kryje się nowoczesna technologia, która powinna usatysfakcjonować każdego miłośnika dobrego brzmienia. Przetworniki 76 mm wspierane przez głośniki wysokotonowe 19 mm zapewniają łączną moc 2 x 5W RMS. Pasmo przenoszenia głośnika Denver BTS-200 mieści się w przedziale 60 Hz - 20 KHz, co gwarantuje czyste brzmienie we wszystkich pasmach sygnału audio. Dzięki dużej jak na tego typu urządzenie separacji kanałów >45dB głośnik tworzy bogatą panoramę dźwiękową.

Denver BTS-200 łączy się ze źródłem dźwięku za pomocą złącza Bluetooth na odległość do 10 metrów, umożliwia także współpracę z odtwarzaczami MP3 dzięki wejściu AUX. Wbudowany litowy akumulator 4400 mAh zapewnia do 6 godzin pracy, a dzięki wyjściu USB urządzenie można także wykorzystać jak power bank do zasilania smartfonu lub tabletu.

Koszt głośnika to kwota około 200 złotych.