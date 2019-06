Głośniki bezprzewodowe marki Hykker w Biedronce

Głośniki zostały stworzone do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3, jak i z laptopów, co jest zasługą wbudowanego modułu Bluetooth (BT 4.2 o zasięgu do 15 metrów). Urządzenia różnią się między sobą przede wszystkim charakterem obudowy, a co za tym idzie - także przeznaczeniem. Poniżej przedstawiamy czym charakteryzują się oba produkty.

Głośnik Splash ma wzmocniona gumą obudowę. Sprzęt umożliwia odtwarzanie utworów z karty microSD, ponieważ urządzenie wyposażono w czytnik kart pamięci do 32 GB. Użyteczność głośnika poza domem zwiększają rozwiązania takie jak: przyssawka do mocowania na różnych powierzchniach gładkich oraz duży karabińczyk, dzięki któremu można przyczepić głośnik do plecaka, ogrodzenia lub szlufki w spodniach. Działanie głośnika Splash bez zasilania przewodowego zapewnia wbudowana bateria Li-ion, która pozwala na odtwarzanie muzyki nawet przez kilka godzin (tak twierdzi producent). Akumulator można sprawnie naładować dzięki dołączonemu przewodowi USB-microUSB.

Drugi głośnik - Q - charakteryzuje się nowoczesnym designem dzięki obudowie z metalizowanymi, połyskującymi elementami. Głośnik został stworzony do wygodnego, bezprzewodowego odtwarzania utworów muzycznych z urządzeń wyposażonych w Bluetooth. Podobnie jak "Splash" oferuje możliwość odtwarzania muzyki z karty microSD. Także ten model ma specjalną elastyczną zawieszkę.

Urządzenia posiadają certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.

Głośniki Splash oraz Q marki Hykker będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 17 do 30 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów, a cena każdego z urządzeń to 29.99 zł.