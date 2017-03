Goclever - głośniki Sound Club z konsolą DJ

Producent zapewnia, że głośniki sprawdzą się zarówno podczas odtwarzania muzyki (wysyłanej z innych urządzeń via Bluetooth/kabel audio lub zapisanej na nośnikach USB), jak i podczas zabawy karaoke oraz miksowania muzyki. Duże wyświetlacze LCD oraz dwa panele do miksowania pozwalają na wygodne sterowanie odtwarzaniem nagrań oraz korzystanie z licznych dostępnych efektów (Scratch, Reverb, Beat, Box, Yeah, Bring it, Geya,Come on). Wszystkie funkcje są proste w obsłudze i łatwo dostępne.

Większa i potężniejsza z nowości - model Sound Club Hero - charakteryzuje się mocą 180 W (moc szczytowa to 10000 W) i wyposażona jest w głośnik wysokotonowy 1", głośnik średniotonowy 3" oraz dwa głośniki niskotonowe 10". Wbudowana bateria 7000 mAh pozwala cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu.

Drugi model - Sound Club Master - wyróżnia się mocą wzmacniacza 100W (moc szczytowa 6000 W). Zamontowano w nim głośnik średniotonowy 3"+1", niskotonowy 10" oraz akumulator o pojemności 4500 mAh.

W obu głośnikach znajdziemy również wytrzymałe kółka i wysuwany uchwyt ułatwiające transportowanie głośników, a także efekty świetlne LED RGB LIGTH (światło wydobywające się z membrany głośnika w rytm muzyki) pozwalające zamienić każde pomieszczenie w salę dyskotekową. Dzięki pilotowi można zdalnie sterować głośnikami podczas imprezy zarówno w domu, jak i w sali klubowej. Głośniki odtwarzają pliki MP3, wyposażono je również w radio FM. Urządzenia posiadają następujące złącza: 2 x jack 6,3 mm (2 mikrofony lub mikrofon i gitara), wejście liniowe LINE-IN (mini jack), wejście kanałowe RCA (2 x cinch), wyjście słuchawkowe (mini jack) oraz specjalne złącza zasilania 12V pozwalające na zasilenie głośnika z dowolnego akumulatora (np. samochodowego).

Goclever Sound Club Hero - cena 999 zł.

Goclever Sound Club Master - cena 699 zł.