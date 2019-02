Goclever Smart Plug Wi-Fi – budżetowy patent na smart home

Budowa systemu smart home z wykorzystaniem Goclever Smart Plug Wi-Fi jest niezwykle proste - wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednią liczbę wtyczek, podłączyć je do gniazdek, zaś do nich wpiąć urządzenia, którymi chcemy sterować. Dzięki temu możemy je włączać i wyłączać zdalnie, a także w prosty sposób tworzyć najróżniejsze schematy ich pracy, bazujące nie tylko na harmonogramie czasowym, ale również na najróżniejszych wydarzeniach - np. warunkach pogodowych, akcjach innych urządzeń (np. dane urządzenie włącza się wtedy, gdy uruchomione zostanie inne) czy alertach z innych systemów (np. czujników ruchu).

Użytkownik może definiować schematy oddzielnie dla poszczególnych urządzeń lub dla ich grup - w zależności od potrzeb. Co istotne, wszystkie operacje mogą być programowane jako jednorazowe lub cykliczne, co pozwala np. na stworzenie harmonogramu pracy oświetlenia lub podnoszenia/opuszczania rolet w domu.

Wszystkie te operacje wykonywać możemy z poziomu łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej - Smart Life, dostępnej dla systemów Google Android oraz Apple iOS. Oczywiście, aplikacja ta może posłużyć również do „ręcznego" sterowania poszczególnymi gniazdkami i aktywowania/dezaktywowania ich w zależności od potrzeb. Smart Life obsługuje wiele scenariuszy działania (można np. zdefiniować inne scenariusze dla różnych dni tygodnia) oraz wielu użytkowników - np. wszystkich domowników. Warto dodać, że Goclever Smart Plug Wi-Fi bez problemu integruje się z systemami smart home bazującymi na rozwiązaniach Amazon Alexa, Google Assistant oraz IFTTT (if this then that).

Urządzenie obsługuje łączność Wi-Fi (2,4GHz b/g/n). Maksymalna moc urządzenia, które można podłączyć do wtyczki, to 2000W (10A). Zasięg Goclever Smart Plug Wi-Fi to maksymalnie 45 metrów. Urządzenie mierzy 65 x 43 x 43 mm i waży 48 g. Co ważne, dzięki kompaktowej budowie, do jednego podwójnego gniazdka elektrycznego można wygodnie podłączyć dwie sztuki Goclever Smart Plug Wi-Fi.

Goclever Smart Plug Wi-Fi jest dostępna w promocyjnej cenie 69 zł.