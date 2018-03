Gogle VR w rodzinie Moto Mods?

Ten moment musiał w końcu nadejść. Do rodziny Moto Mods dołączą wkrótce gogle do wirtualnej rzeczywistości. Do sieci wyciekło ich zdjęcie, które zdradza ich wygląd, a także nazwę - Virtual Viewer. Gogle najprawdopodobniej będą pasowały do wszystkich smartfonów należących do programu Moto Mods.

Przypomnijmy, że ostatnimi modułami, które dołączyły do Moto Mods są Livermorium i Vital Moto Mod. Akcesoria powstały z inicjatywy użytkowników, którzy są ich pomysłodawcami i pomogli w realizacji projektów. Livemorium to nic innego jak wysuwana klawiatura QWERTY, która wygrała konkurs Transform the Smartphone Challenge w serwisie Indiegogo. Vital Moto Mod to dużo bardziej zaawansowany moduł, który pozwala na zmierzenie tętna, częstotliwości oddechów, saturacji, temperatury ciała i rozkurczowego ciśnienia krwi.

Foto: /Twitter / Evan Blass