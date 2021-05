Google I/O: co poza Androidem?

Z punktu widzenia zwykłego użytkownika nowoczesnych gadżetów konferencja Google I/O przyniosła przed wszystkim zapowiedź nowego Androida. Jednak nie tylko tym pochwalił się wyszukiwarkowy potentat.

O kilku nowinkach już pisaliśmy. Oto lista innych (jak się wydaje, najciekawszych) zmian i nowości w produktach i usługach koncernu:

Mapy Google'a na żywo

Tryb Live View pojawi się bezpośrednio z poziomu Map. Ma też pokazywać lepsze etykiety na skomplikowanych skrzyżowaniach, oraz automatycznie ustawiać orientację względem znanych lokalizacji (takich jak dom lub praca). Pojawią się w nim także informacje o tłoku w obiektach takich jak sklepy i restauracje, przesłane zdjęcia oraz opublikowane recenzje. Ogółem w ciągu bieżącego roku koncern zamierza wprowadzić ponad 100 uspprawnień bazujących na sztucznej inteligencji.

Zdjęcia zwykłe i ruchome

System uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwoli zamieniać dwie podobne fotografie w celu utworzenia animowanego obrazu. Między dwoma ujęciami zostaną w tym celu umieszczone dodatkowe, nieistniejące w rzeczywistości klatki. Funkcja taka będzie działać zarówno w Androidzie, jak i iOS-ie.

Nowością jest także tajny, prywatny folder. Zapisane w nim obrazy staną się dostępne po uwierzytelnieniu (za pomocą numeru PIN lub odcisku palca). To usprawnienie ma być dodawane stopniowo w ciągu roku (najpierw na urządzeniach z rodziny Pixel, a później na innych modelach smartfonów z Androidem).

Aplikacja Zdjęcia pozwoli niebawem także „wyciszać" podczas przeglądania obrazy wybranych osób albo całe okresy z przeszłości.

LaMDA, czyli rozmowa z Plutonem

Sundar Pichai, dyrektor generalny Google'a, pokazał technologię rozpoznawania mowy oraz prowadzenia konwersacji LaMDA. Firmowy system sztucznej inteligencji pozwalał rozmawiać z papierowym samolocikiem oraz z Plutonem. Narzędzie to ma posłużyć do ulepszenia Asystenta: przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów podczas rozpoznawania poleceń

Kieszonkowy dermatolog

Jeszcze w tym roku wystartuje projekt nowego narzędzia służącego zachowaniu zdrowia. Google zapowiada, że jego system sztucznej inteligencji w połączeniu ze smartfonem ułatwi rozpoznanie chorób skóry po sfotografowaniu jej fragnentu budzącego podejrzenia oraz udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań.

Smartfon jako cyfrowy kluczyk

Po debiucie Androida 12 właściciele smartfonów Pixel oraz „wybranych modeli" Galaxy będą mogli używać ze telefonów w charakterze cyfrowych kluczyków do samochodów. Funkja ta bazuje na technologiach UWB i NFC.

fot. Google