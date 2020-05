Google Maps pokaże miejsca dostosowane do niepełnosprawnych

Funkcje aplikacji Google Maps pomogą osobom z problemami ruchowymi.

Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku inwalidzkim muszą przed podróżą podjąć szereg dodatkowych przygotowań. Nie ma nic bardziej frustrującego od przyjazdu w nowe miejsce, gdzie okazuje się, że nie można wejść do do budynku, bo nie ma w nim windy lub podjazdu dla wózków.

Szybko znajdziemy przystosowane miejsca

Na całym świecie na wózku inwalidzkim porusza się ok. 130 mln osób, z czego 30 mln mieszka w Stanach Zjednoczonych. Google wychodzi naprzeciw ich potrzebom – ogłosiło wprowadzenie nowej funkcji Accessible Places.

Na Mapach Google'a będą się wyświetlać miejsca, które są przystosowane do osób poruszających się na wózku. Łatwo rozpoznamy tę lokalizację, ponieważ na mapie pokaże się symbol wózka inwalidzkiego. Użytkownicy będą także otrzymywać informacje o tym, czy przystosowane jest wejście i toalety, czy są odpowiednie miejsca do siedzenia oraz czy są oznaczone miejsca parkingowe.

Funkcja dociera do kolejnych użytkowników

Aby móc skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować Google Maps do najnowszej wersji. Następnie trzeba przejść do Ustawień i włączyć opcję wyświetlania przystosowanych miejsc. Działa ona zarówno na Androidzie, jak i iOS-ie.

Funkcja jest wprowadzana w kolejnych lokalizacjach. Mogą z niej już korzystać użytkownicy z Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Już teraz Mapy Google zawierają informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo ponad 15 mln miejsc na całym świecie. Liczba ta wzrosła dwukrotnie od 2017 r. dzięki zaangażowaniu ponad 120 mln lokalnych przewodników, którzy odpowiedzieli na prośbę Google'a o udzielenie takich informacji. Również właściciele firm, dzięki usłudze My Business, aktualizowali dane o swoich siedzibach, odpowiadając na pytanie, czy są one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z nowej opcji skorzystają jednak nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też rodzice podróżujący z dziećmi w wózkach oraz osoby starsze mające problemy z poruszaniem się.

fot. Stevepb – Pixabay