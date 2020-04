Google Maps ułatwi zamawianie jedzenia podczas kwarantanny

Trudne czasy pandemii utrudniają działalność lokalom gastronomicznym. Wiele z nich stara się jednak realizować zamówienia w formie dostaw.

Na smartfonach znajdziemy obecnie wiele przydatnych aplikacji pozwalających zamawiać jedzenie z dostawą, takich jak Uber Eats czy Pyszne.pl. Od teraz podobną funkcję spełniać będą również Mapy Google.

„Znajdź najbliższy lokal”

Aplikacja już od dawna umożliwia wynajdywanie restauracji i barów, a nawet sprawdzanie w zakładkach ich ocen i rekomendowanych potraw. Zmiana polega na dorzuceniu nowego filtru, który pozwala wyświetlić jedynie lokale oferujące jedzenie na wynos lub z dostawą do domu. W każdej chwili da się też podejrzeć oceny innych użytkowników, którzy korzystali z danego punktu.

Istnieje również możliwość zrealizowania zamówienia z poziomu aplikacji, wszystko jednak zależy od tego, jak szybko taką opcję udostępni właściciel konkretnego lokalu. Funkcja pojawiła się w USA przed weekendem, ale obecnie jest dostępna również w Polsce. Została już zauważona przez wiele lokali gastronomicznych, więc baza danych jest całkiem bogata.

O której na zakupy?

To nie koniec zmian, które mają nam ułatwić życie w czasie pandemii koronawirusa. Obostrzenia dotyczące liczby klientów, którzy mogą przebywać jednocześnie w sklepie, spowodowały, że w niektórych godzinach na możliwość zrobienia zakupów czeka się naprawdę długo. Google postanowił jednak wykorzystać kreatywnie dane o lokalizacji.

Aplikacja zbiera informacje o telefonach logujących się do sieci w pobliżu sklepu i szacuje, w jakich godzinach są największe kolejki. To przykład kreatywnego wykorzystania danych, które wielu użytkowników udostępnia firmie nie do końca świadomie.

fot. KK (główne), Pixabay