Google Meet dłużej bez opłat

Płatności? Jeszcze nie teraz

Po wybuchu pandemii koronawirusa znacząco wzrosło zapotrzebowanie na aplikacje pozwalające prowadzić wideokonferencje. Firma Google zniosła wtedy opłatę za pełną wersję usługi Meet (oznaczało to m.in. zlikwidowanie dla wszystkich użytkowników limitu 60 minut na konferencję); dostęp do niej miał być darmowy do 30 września.

Wczoraj przedstawiciele Google'a poinformowali jednak o przedłużeniu promocji do 31 marca 2021 roku. Do tego czasu nadal będzie można prowadzić za darmo rozmowy bez limitu (w rzeczywistości wynosi on 24 godziny). Decyzję podjęto pod wpływem utrzymującego się, zwiększonego zapotrzebowania na narzędzia do komunikacji na odległość.

Kilka nowości

Oprócz wydłużenia darmowego okresu testowego, Google dodał kilka nowych funkcji. Jest wśród nich m.in. możliwość strumieniowania materiału wideo na telewizor, rozmycie tła (firma zapewnia, że dzięki tej funkcji nie trzeba sprzątać domu na święta) oraz wspólna tablica do notowania. Jeżeli koncern nie zdecyduje się na kolejne przedłużenie promocji, opłaty za usługę Meet powrócą 1 kwietnia przyszłego roku.

