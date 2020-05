Google Meet wkrótce dla wszystkich

Kolejny krok Google'a w stronę użytkowników

Niesłabnącą popularnością cieszy się w ostatnich tygodniach aplikacja Zoom. Dzięki niej można łatwo prowadzić wideorozmowy. Także Google ma tego typu usługę – Google Meet – której możliwości rozwoju jednak firma przez lata lekceważyła. Teraz stara się nadrobić stracony czas.

Nowa bezpłatna funkcja

W obliczu coraz większego zainteresowania wideorozmowami koncern stara się udoskonalić funkcję Google Meet. Do tej pory była ona dostępna jedynie w wersji płatnej G Suite. Po zmianie każdy, kto ma konto Google, będzie mógł bezpłatnie przeprowadzić wideorozmowy.

Dostęp do aplikacji będzie możliwy z paska narzędzi Gmaila. Pojawią się dwie opcje do wyboru: „Rozpocznij spotkanie" lub „Dołącz do spotkania". Funkcja jest wdrażana stopniowo, więc nie wszyscy użytkownicy już teraz mogą z niej korzystać.

Nie za późno?

Historia komunikatorów Google'a jest długa i wiąże się z wieloma problemami i niedociągnięciami. Firma od lat zaniedbywała te aplikacje, skupiając się na innych produktach. Gdy wybuchła pandemia, okazało się, że nie ma produktu, który mógłby konkurować z aplikacją Zoom. Jest wprawdzie program Google Meet, ale dostępny był tylko dla klientów firmowych korzystających z G Suite. Zoom natomiast jest darmowy i prosty w obsłudze, dzięki czemu zyskał popularność.

Google w zeszłym tygodniu zaczął się więc udostępniać swoją platformę wszystkim użytkownikom, jednak w wielu przypadkach było już za późno. Osoby, które chciały skorzystać z wideorozmów, wcześniej zainstalowały Zooma. Google, Skype czy Facebook muszą teraz nadrobić zaległości.

Trzy aplikacje do wyboru

Obecnie Google ma trzy konkurencyjne usługi do wideorozmów. To Google Hangouts, czyli najstarsza (z 2013 r.) i najbardziej kompleksowa aplikacja, umożliwiająca wysyłanie wiadomości tekstowych i prowadzenie wideokonferencji. Kolejna aplikacja to Google Duo umożliwiająca jedynie prowadzenie wideorozmów. Obecnie jednak najbardziej promowany jest program Google Meet. Jego bezpłatne udostępnienie uważane jest za wydarzenie o randze porównywalnej do pojawienia się serwisu Google+.

Zespół G Suite prowadzi kolejne prace, tym razem nad ujednoliconym programem zawierającym najlepsze funkcjonalności takich usług jak: Gmail, Drive, Google Chat oraz Google Meet.

fot. Google Meet