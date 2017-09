Google Pixel 2 - premiera 4 października

Chodzi o tablicę, na której widnieje hasło "Ask more of your phone", z datą 4 października. Ten termin pojawiał się już wielokrotnie w licznych przeciekach, a więc można uznać, że to potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że poprzedni event, na którym zaprezentowano pierwszą generację Pixeli, także miał miejsce 4 października.

Według przecieków, Pixel 2 ma być wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 5,99 cala i rozdzielczości 2880×1440 pikseli, który będzie miał proporcje 18:9. Google ma również zainwestować w technologię HTC Edge Sense, czyli aktywnych krawędzi.

Za wydajność ma odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 835, pamięć RAM będzie miała pojemność 4 GB, a pamięć magazynowa 64 GB. Smartfony Pixel z nowej generacji będą najprawdopodobniej produkowane przez LG.