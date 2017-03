Google Pixel 2 w drugiej połowie roku?

To można wywnioskować z wypowiedzi jednego z pracowników Google, Ricka Osterloha. Przy okazji zdementował on pogłoski o rzekomym budżetowym smartfonie, który ma dołączyć do portfolio.

Jaki będzie Pixel 2? Tego na razie nie wie nikt, ale pojawiły się już pierwsze przewidywania co do specyfikacji. Wiele mówi się o procesorze Qualcomm Snapadragon 835, ekranie Full HD i funkcji bezprzewodowego ładowania. Możliwe, ze Google rozszerzy także zasięg sprzedaży o takie kraje jak Polska.