Google Pixel 3 XL z wycięciem w ekranie?

Jak widać, większy model będzie miał kształty charakterystyczne dla większości tegorocznych flagowców. Ekran będzie otoczony cienkimi ramkami, a w jego górnej części znajdziemy wycięcie.

Jeśli chodzi o "zwykłego" Pixela 3, zostanie wyposażony w mniejsze ramki, jednak będą one grubsze niż w wersji "XL". Wyświetlacz będzie miał symetryczny kształt.

Smartfony z serii Google Pixel 2 zadebiutowały dokładnie 4 października 2017 roku. Premiery kolejnej generacji można więc spodziewać się pod koniec tego roku, ale wszystko wskazuje na to, że Google już nad nią pracuje. W AOSP pojawiły się bowiem linijki kodu z frazą "Pixel 3", co dla fanów i wszystkich znawców technologii jest jednoznacznym sygnałem.

O smartfonie wiemy na razie niewiele, ale z dotychczas dostępnych przecieków wynika, że będzie on pracował na Androidzie P, a jego ekran ma mieć popularne ostatnio wcięcie. Najprawdopodobniej do robienia zdjęć będzie służył podwójny aparat. Ostatnio pojawiły się również doniesienia, że Google ma w planach wypuszczenie na rynek niedrogiego smartfonu z linii Pixel. Miałoby to być rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim na rynek indyjski, ale też wszędzie tam, gdzie popularne są urządzenia z serii