Google Play Protect zawiódł

Jego działanie opierało się uzyskiwaniu od użytkownika pozwolenia na wysyłanie płatnych wiadomości SMS, które w późniejszym czasie narażały go na bardzo duże straty.

Aplikacje-pułapki najczęściej były nazwane i opisane w taki sposób, aby zachęcały do pobrania przede wszystkim dzieci. To one są bowiem najłatwiejszymi ofiarami, które często nie zwracają uwagi na średnią ocen i komentarze, po prostu ściągając tytuł, który wygląda interesująco.

W jaki sposób twórcom wirusa udało się oszukać algorytm Google? Okazuje się, że jest to prostsze, niż można by przypuszczać. Wystarczyło bowiem dokonać prostego przekształcenia aplikacji, ukrywając linijki kodu, które mogły wydawać się podejrzane. To niepokojąca informacja, który obnaża bardzo słabą skuteczność Google Play Protect i powinna zmusić twórców systemu do jego modyfikacji.