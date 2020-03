Google Play z ofertą darmowych filmów

Darmowe filmy w aplikacji Filmy Google Play to świetny pomysł – jest jednak pewien haczyk. Koncern ma zamiar zezwolić na oglądanie setek nowych filmów za darmo tylko pod warunkiem, że zgodzimy się na wyświetlanie w ich trakcie reklam. Cóż, wiele aplikacji działa podobnie: aby grać za darmo, co jakiś czas trzeba oglądać reklamy. Nie wspominając o zwykłej telewizji, gdzie suma wyświetlanych w trakcie projekcji reklam potrafi przebić długością czas trwania samego filmu...

Obecnie aplikacja Filmy Google Play nie jest tak popularna jak serwisy streamingujące typu Netflix. Użytkownicy najwyraźniej więc preferują uiszczanie regularnego abonamentu, zwykle automatycznie ściąganego z karty, i nieograniczony dostęp do zasobów platformy, kiedy tylko najdzie ich na to ochota. W przypadku Filmów w Google Play możemy kupić daną produkcję w wybranej jakości lub zdecydować się na jej wypożyczenie na określony czas. Ceny są zróżnicowane, ale przy opcji zakupu nie należą do najniższych.

Trzeba jednak przyznać, że oferta jest bardzo bogata – są tam kinowe nowości i bestsellery, a jakość odtwarzania to nawet 4K (np. na urządzeniach Chromecast Ultra, Android TV 4K i innych zgodnych telewizorach smart TV 4K).

W kodzie aplikacji pojawiły się jednak zmiany świadczące o nadchodzących modyfikacjach w sposobie odtwarzania filmów z bazy Google'a. Sugeruje to opcja „Free with ads", co oznacza, że wprowadzone zostanie oglądanie poszczególnych tytułów (prawdopodobnie tylko wybranych) za darmo dzięki oglądaniu w ich trakcie reklam. Jako że jest to opcja znana z innych mediów, może się okazać strzałem w dziesiątkę i przyciągnąć większą publikę do aplikacji Filmy Google Play.

Na razie nie wiadomo, kiedy koncern wprowadzi zmiany do aplikacji i udostępni ją globalnie w nowym wydaniu.

fot. Filmy Google Play