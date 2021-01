Google Play zablokował napisy z rozszerzeniem .ass

Problem obyczajowy

Choć systemy automatycznej moderacji treści często ułatwiają pracę, czasem prowadzą też do usunięcia przez przypadek całkiem niewinnych treści. W ostatnim czasie zablokowana została aplikacja Just (Video) Player. System moderacji wskazał jako niepożądaną treść następujące słowa opisu: „Subtitles: SRT, SSA, ASS, TTML, VTT”.

Są to po prostu wymienione wszystkie formaty napisów, jakie obsługuje aplikacja. Problem w tym, że oznaczający jeden z formatów skrótowiec „ASS” to przy okazji także wulgarne, angielskie określenie miejsca, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Jak na ironię, twórcy mieli na myśli po prostu skrót od Advanced Sub Station, czyli dość zaawansowanego formatu napisów.

Od złej strony

Format ten staje się coraz popularniejszy ze względu na spore możliwości. Użytkownik tworzący napisy może nie tylko wpływać na miejsce ich wyświetlania, ale nawet dodawać do nich różne animacje. Problem zostanie zapewne rozwiązany za kilka dni, gdy Google zreflektuje się i naprawi ręcznie błąd. Twórcy aplikacji postanowili natomiast nie chwalić się się użyciem rozszerzenia .ass.

fot. Pixabay