Google Smart Lock pozwoli zamienić iPhone'a w klucz dostępu

Firma Google wykonała właśnie gest w stronę posiadaczy telefonów z systemem iOS. Do tej pory aplikacja Google Smart Lock pozwalała używać smartfonów z Androidem jako klucza zabezpieczeń konta Google, co umożliwiało dwustopniową autoryzację podczas logowania. Nowa aktualizacja oprogramowania daje dostęp do tej funkcjonalności również użytkownikom iPhone'ów.

Aby uczynić iPhone'a kluczem zabezpieczeń do konta Google, wystarczy pobrać najnowszą aktualizację. Po skonfigurowaniu telefonu możemy uwierzytelniać logowanie w przeglądarce na komputerze. Warunkiem jest jednak to, by urządzenie, na którym się logujemy, było wyposażone w nadajnik Bluetooth. Jeżeli warunek ten jest spełniony, urządzenia komunikują się ze sobą, gdy smartfon znajdzie się w zasięgu sygnału.

Do autoryzacji logowania do konta Google na telefonie można wykorzystać zarówno Face ID, jak i Touch ID.

fot. Google