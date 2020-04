Google bez żartów

Lorraine Twohill, szefowa marketingu Google'a, oświadczyła, że ze względu na panujące realia i zapotrzebowanie ludzi na rzetelne i wiarygodne dane na temat obecnej sytuacji koncern zawiesza wieloletnią tradycję publikowania żartów z okazji Prima Aprilis.

Jednocześnie Twohill podkreśla, że mimo zniesienia na ten rok żartów na wielką skalę Google nie wyklucza, że mogą się pojawić mniejsze projekty, zaplanowane przez poszczególne działy. Apeluje jednak i do nich, by zrezygnowały z publikacji swoich pomysłów i przeniosły je na następny rok.

Przypomnijmy zatem kilka żartów z poprzednich lat. To m.in. poszukiwanie Wally'ego w Mapach Google, co wprowadzono w formie kilkupoziomowej gry. Zabawa zyskała rzeszę fanów i przyniosła użytkownikom wiele radości. Gry wprowadzone do Map Google z okazji Prima Aprilis to także Wąż i Pacman. Innym zabawnym pomysłem koncernu było promowanie artykułu o wynalezieniu translatora dla zwierząt. Informacja odbiła się głośnym echem i była przekazywana w mediach społecznościowych na szeroką skalę.

Zdarzył się też mniej udany żart – w Gmailu dodano ikonkę „Send + Mic Drop", która do wysyłanego maila dodawała załącznik. Na dołączonym przez program GIF-ie widniał odziany w królewskie szaty Minionek ostentacyjnie rzucający mikrofonem. Żart ten nie wszystkim się spodobał, bo pretensjonalny GIF nieopatrznie dodawany był także do poważnych i smutnych maili, co generowało zamieszanie i konsternację.

fot. Alexas_Fotos – Pixabay/Twitter