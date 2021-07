Google chce ułatwić przejście z iOS-a na Androida

W drugą stronę

Jedną z większych zalet systemu iOS jest prostota przenoszenia danych z poprzedniego telefonu – zarówno iPhone’a jak i urządzenia działającego pod kontrolą Androida. W przypadku systemu Google’a migracja była do tej pory wygodna jedynie przy założeniu, że poprzedni telefon też miał zainstalowanego Androida. Osoby chcące rozstać się ze sprzętem Apple’a były z kolei zmuszone do czasochłonnego przenoszenia danych poprzez chmurę. Wkrótce sytuacja ma się jednak zmienić.

Jednym kliknięciem

Google pracuje obecnie nad aplikacją Switch to Android. Program ułatwiający kopiowanie danych z iPhone’a za pośrednictwem sieci Wi-Fi pojawi się w AppStore już wkrótce. Aplikacja nie tylko przeniesie nasze pliki, ale automatycznie zainstaluje te same aplikacje, z których korzystaliśmy do tej pory. Najpierw pobierze z iPhone’a ich listę, a następnie wyszuka w Google Play ich odpowiedniki i zleci ich instalację.

Google jeszcze nie potwierdził oficjalnie, że pracuje nad taką aplikacją, stąd nie wiadomo dokładnie, kiedy trafi ona do użytkowników. Jej powstanie potwierdzają jednak dzienniki aktualizacji znanego z Androida narzędzia Data Restore Tool, gdzie zawarto już wzmianki o zgodności z oficjalną aplikacją Google’a na iOS-a.

fot. Google