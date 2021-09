Google: co się zmieni w wyszukiwarce

Więcej AI

Podczas konferencji Search On można było dowiedzieć się, jakie nowe funkcje zostaną wprowadzone w wyszukiwarce Google'a.

Koncern zamierza zastosować mechanizm uczenia maszynowego Multitask Unified Model (MUM) w celu lepszego analizowania pytań zadawanych przez użytkowników. Ma się to przełożyć na bardziej kontekstowe ich analizowanie.

W rezultacie wyszukiwarka poza odpowiedziami na wpisane kwerendy będzie pokazywać osobną sekcję „To warto wiedzieć" (Things to know), kierującą internautę do tematów związanych z wpisanym hasłem (przykładowo, tytuł książki zostanie połączony z odpowiedziami zawierającymi tytuły dzieł tego samego gatunku lub publikacji na ten sam temat).

Google będzie starać się także łączyć wyniki działania programu do rozpoznawania obrazu – Lens – z wyszukiwarką tekstową. Jako przykład podaje się dobieranie części garderoby: po przechwyceniu obrazu koszuli zostaną pokazane nie tylko podobne koszule wraz z nazwą producenta i odsyłaczami do sklepów. Użytkownik będzie mógł również wskazać wzór na koszuli i polecić wyszukanie innej części garderoby ozdobione identycznym lub podobnym wzorem.

Nowe funkcje mają pojawić się w wyszukiwarce w ciągu najbliższych miesięcy.

fot. Google