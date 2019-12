Google kolejny raz na celowniku Komisji Europejskiej

Google znów znalazło się na celowniku Komisji Europejskiej (KE) w związku z podejrzeniem naruszenia prawa antymonopolowego. Alphabet – holding zarządzający marką Google – jest tym razem prześwietlany pod kątem zbierania i wykorzystywania danych do personalizacji reklam. Komisji unijnej nie podoba się między innymi wykorzystywanie w tym celu danych o miejscu logowania oraz zbieranie informacji z przeglądarek.

To kolejna batalia pomiędzy koncernem i Margrethe Vestager, unijną komisarz ds. konkurencji. Za jej kadencji KE nałożyła na firmę łącznie 8 miliardów dolarów kar od 2017 r. (więcej zapłacił tylko Facebook – 13 miliardów). Ostatni raz Google został skazany na grzywnę w marcu, kiedy to zasądzono mu 1,5 miliarda euro za zakazywanie współpracy z konkurencją klientom programu Ad Sense, służącego do zarządzania reklamami w internecie.

Google broni się argumentem, że gromadzi wspomniane dane wyłącznie w celu ulepszania produktu końcowego. Patrząc jednak na ostatnie relacje między koncernem a KE, wydaje się, że kolejna gigantyczna kara dla firmy z Mountain View to tylko kwestia czasu.

