Google ma zapłacić 500 milionów euro grzywny

Spór o prawo do wyświetlania wiadomości w wyszukiwarce trwa

Urząd kontrolujący zachowanie zasad konkurencji zarzucił firmie Google brak dobrej woli w negocjacjach dotyczących praw autorskich do newsów. Chodzi głównie o rozmowy prowadzone od maja do września 2020 roku, które były efektem sprzeciwu koncernu wobec unijnych przepisów przewidujących opłaty za autorskie prawa pokrewne do wyświetlanych w wyszukiwarce newsów.

Jak podkreśla Isabelle De Silva, szefowa Francuskiej Agencji Prasowej (Agence France-Presse, AFP), kwota 500 milionów euro (593 milionów dolarów) ma odzwierciedlać brak działania giganta „w dobrej wierze", jeśli chodzi o wykorzystywanie treści wydawców zgodnie z unijnymi przepisami.

Matrix Google'a

Właściciel największej wyszukiwarki internetowej twierdzi, że współpracuje z wydawcami i agencjami informacyjnymi w celu wypracowania porozumienia, więc decyzja urzędu ds. konkurencji jest dla niego rozczarowująca. Tym bardziej że urząd nałożył też na firmę dodatkowy wymóg – ma ona przedstawić wydawcom mediów ofertę wynagrodzenia za obecne wykorzystanie ich treści chronionych prawem autorskim, w innym wypadku grozi jej dodatkowa kara odszkodowawcza w wysokości do 900 000 euro (nie mniej niż 300 000 euro) dziennie.

Cały spór dotyczy tego, że Google pokazuje w wynikach wyszukiwania fragmenty tekstów, grafiki i zdjęcia – wytworzone przez różne media – objęte prawem autorskim i za to nie płaci. Z reklam wyświetlanych przy tych treściach koncern czerpie olbrzymie zyski, którymi nie chce się podzielić z wydawcami, choć wymaga tego unijna dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Choć początkowo Google utrzymywał, że nie będzie nikomu płacił za treści pokazywane w wyszukiwarce, to jednak jesienią ubiegłego roku zawarł indywidualne umowy w tej sprawie z niektórymi francuskimi wydawcami, między innymi gazetami „Le Monde", „Le Figaro", „Liberation", „Courrier International".

Państwa nie odpuszczają

Problem dotyczy nie tylko Europy. Na giganta z Mountain View parol zagięła też między innymi Australia, która przyjęła prawo zmuszające nie tylko Google'a, ale i Facebooka do płacenia organizacjom medialnym, których treści są wyświetlane na ich platformach. Obie firmy miały już podpisać z australijskimi firmami medialnymi umowy opiewające na miliony dolarów.

fot. Kai Wenzel – Unsplash