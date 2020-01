Google mówi: Zostaw ten telefon!

Digital Wellbeing Experiments to zbiór pomysłów i narzędzi do ustalenia pewnej granicy w korzystaniu z telefonu, które pozwolą zbalansować życie codzienne oraz wpływające na nie technologie.

Rozszerzenia ograniczające korzystanie z telefonu wtedy, kiedy nie jest to potrzebne mają działać początkowo wyłącznie z modelem Google Pixel3 a. Potem będą dostępne również w innych smartfonach. Jeden z wynalazków – Koperta –polega na tym, aby... zaszyć Pixela w kopercie, która pozwoli używać go jako aparatu lub umożliwi wybieranie numerów podczas wykonywania połączeń telefonicznych. Kolejnym pomysłem na ograniczenie korzystania ze smartfonu jest usługa Screen Stopwatch, który zamienia ekran główny w zegar odliczający czas od momentu odblokowania telefonu. Ma to pomóc w kontrolowaniu czasu spędzanego przed ekranem. Ostatni pomysł to Activity Bubbles – na ekranie smartfona pojawiają się „bąbelki aktywności". Wraz z upływem czasu i np. długim skrollowaniem, bąbelki rosną i przysłaniają ekran.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się jednak po prostu odłożenie telefonu i nauczenie się zarządzania czasem świadomie.

fot. engine grafyurt/Pixabay