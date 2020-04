Google musi zapłacić francuskim wydawcom

Agencja Reutera informuje o nowych opłatach Google'a we Francji.

Do francuskiego urzędu ds. ochrony konkurencji wpłynęła w ostatnim czasie skarga na praktyki stosowane przez Google'a. Podpisało się pod nią kilkanaście związków zawodowych zrzeszających prasę. Zdaniem właścicieli mediów firma działa na ich szkodę.

Powielane w przeglądarce

Wydawcy doszli do wniosku, że Google zarabia setki milionów euro ich kosztem, nie dzieląc się zyskami z reklam wyświetlanych przy linkach do artykułów na ich stronach. Gdy są wyszukane przez Google'a, pieniądze trafiają na konta giganta. Jak podaje agencja Reutera, decyzją urzędu ds. konkurencji firma będzie musiała płacić wydawcom i agencjom informacyjnym za wykorzystywanie i powielanie treści w wyszukiwarce.

Francja jest pierwszym państwem, które zdecydowało się na taki krok. Łatwo jednak sobie wyobrazić, że w najbliższym czasie może wywołać to lawinę i skłonić wydawców w innych rejonach Europy do podjęcia podobnych działań. Zwłaszcza że pozytywne rozpatrzenie skargi przez urząd udało się uzyskać na podstawie dyrektywy unijnej o prawie autorskim i prawach pokrewnych z zeszłego roku.

Zmiany prawne

Dyrektywa nakazuje właścicielowi wyszukiwarki oddawanie części dochodów z reklam, jeżeli w wynikach wyszukiwania cytowany jest np. fragment publikacji. Choć Google już rok temu zapowiedział, że nie będzie rezygnował z własnych przychodów, to w praktyce będzie wkrótce zmuszony to zrobić. Unijny przepis został bowiem włączony do prawa krajowego.

Do czasu ustawy to Google rozdawał karty jako firma generująca 90% ruchu sieciowego. Bez wyników zwracanych przez wyszukiwarkę wydawcy musieliby się liczyć ze znaczącym spadkiem wyświetleń. Pomimo tego francuski organ ds. ochrony konkurencji uznał, że doszło do złamania przepisów, a firma działała na szkodę lokalnego rynku prasy.

Początek zmian

Trudno jednak dziś oszacować, jaką kwotę będzie zmuszony odstąpić wydawcom internetowy gigant. Nie jest to dokładnie sprecyzowane w wyroku, który jest tymczasowy. Firma musi porozumieć się z wydawcami, a następnie, po podpisaniu umów, wypłacić im należną kwotę za okres od października zeszłego roku.

fot. Pixabay