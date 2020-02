Google nie chce odpuścić współpracy z Huawei

Zakaz handlu z Chinami nałożony przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zmusił Huawei do rozwoju własnych usług mobilnych, które stanowią alternatywę dla wszechobecnego Googla. Zamiast instalować na nowych sprzętach Google Mobile Services, Huawei opracowuje własne programy.

Wiceprezes działu odpowiedzialnego za rozwój Google Play i systemu Android oświadczył, że dokumenty, w których koncern Google prosi o licencję na wznowienie handlu, zostały już wysłane. Nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja co do zniesienia zakazu i czy w ogóle ta sprawa ma szansę na pozytywne zakończenie.

Pozwolenie na handel z Huawei uzyskał za to Microsoft, dzięki czemu chińska firma może wykorzystywać system Windows 10 na komputerach Matebook. Być może więc Google też uzyska zezwolenie. Nie wiadomo jednak, czy Huawei skorzystałby z możliwości przywrócenia współpracy z koncernem i powrotu do oferowania smartfonów wyposażonych w Google Mobile Services. Chińczycy zainwestowali wszak pokaźną sumę w rozwój własnych aplikacji. Jednak popularność usług Google'a mogłaby skłonić chińskiego giganta do odejścia od planów alternatywnych programów w HMS.

