Google nie wie wszystkiego

Przedstawiciele Google'a poinformowali, że 15% pytań zadawanych wyszukiwarce nigdy nie było do niej wpisywanych wcześniej.

Najpopularniejszy na świecie sieciowy szperacz odpowiada co miesiąc na ponad 100 miliardów pytań. Oznacza to, że przetwarza ich biliony w ciągu dwunastu miesięcy. Większość kwerend się powtarza, ale od tej reguły są wyjątki.

W 2007 roku aż 25% haseł podanych przez internautów uznawano za „wcześniej nie widziane". Odsetek ten spadł w roku 2013 do poziomu 15% – i taki już pozostał. Także w 2020 roku co siódme pytanie zadane Google'owi jest uznawane za „całkowicie nowe" – potwierdził to kilka dni temu Danny Sullivan, przedstawiciel koncernu z Mountain View.

That stat is still correct. That's why we continue to cite it.