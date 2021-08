Google ogłasza, że istnieje już wersja stabilna Androida 12

Ostatnia prosta

Pojawiła się właśnie pierwsza stabilna wersja Androida 12. Informacja ta nie oznacza jeszcze, że system jest w pełni ukończony. Wiąże się jednak z tym, że Google wkracza w ostatnią fazę testów przed premierą wersji finalnej (ta powinna być gotowa już we wrześniu).

Dla wszystkich

Każdy zainteresowany wypróbowaniem narzędzia użytkownik (o ile tylko ma odpowiedni model smartfonu) może zapisać się do programu Android Beta. Po wejściu na stronę android.com/beta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Jest on obowiązkowy nawet jeśli już wcześniej rejestrowaliśmy się na stronie, by testować betę wcześniejszej edycji systemu. Firma ostrzega też, że obecna kompilacja może jeszcze zawierać błędy i nie pozwoli wrócić do wcześniejszych wersji bez wyczyszczenia danych lokalnych. Warto więc przygotować wcześniej ich kopię.

Istotną informacją jest również to, że w testach będą tym razem mogą uczestniczyć nie tylko użytkownicy smartfonów Pixel (wymagana jest co najmniej trzecia generacja). Na liście sprzętu zgodnego z wczesną wersją OS-u znajdują się też urządzenia Asusa, OnePlus, Oppo, Realme, Sharpa i ZTE. Zgodność telefonu z edycją beta Androida można sprawdzić w dokumentacji.

fot. Google