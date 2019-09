Google otworzył bibliotekę prywatności różnicowej

Prywatność różnicowa (ang. Differential Privacy) to rozwiązanie umożliwiające organizacjom, firmom i osobom prywatnym przeanalizowanie ogromnej ilości danych i wyciągnięcie potrzebnych im wniosków. Co ważne, rezultaty takich badań nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych osób i uzyskanie indywidualnych informacji na ich temat. Jest to podejście analityczne zapewniające pełną ochronę prywatności osób, których dane dotyczą.

Analizy takie mogą służyć wielu celom. Pozwalają na przykład na prześledzenie średniego czasu przebywania pacjentów w różnych szpitalach i porównanie dzięki temu jakości opieki. Wnioski z danych można wykorzystać do podniesienia jakości wszelkiego rodzaju usług lub zaproponowania nowych.

Przydatne funkcje

Biblioteka prywatności różnicowej jest elementem wielu podstawowych usług Google'a.

Według informacji podanej na blogu Google Polska firma udostępniła jej otwartą, darmową wersję obejmującą wiele funkcji ciekawych dla programistów. Należą do nich: funkcje statystyczne (najczęściej używane operacje związane z analizą danych, możliwość obliczania sum, średnich, median i percentyli), rygorystyczne testy (obszerny zestaw testów, w tym rozszerzalna biblioteka Stochastic Differential Privacy Model Checker), gotowość do użycia (dołączone rozszerzenie PostgreSQL wraz z typowymi przykładami plus dokument techniczny), modułowość (możliwość rozszerzenia biblioteki o dodatkowe mechanizmy, funkcje agregujące lub zarządzanie budżetem prywatności).

fot. Pixabay