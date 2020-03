Google pomaga w zdalnej nauce

Jednym z utrudnień odczuwanych w życiu codziennym ze względu na epidemię koronawirusa jest czasowe zawieszenia działalności szkół i uczelni. Aby pomóc w zaradzeniu temu problemowi, koncern Google i serwis YouTube przygotowały zasoby pomagające w nauczaniu online.

Projekt Google'a nosi nazwę Teach from Home i przedstawia informacje dotyczące samego procesu zdalnego nauczania. Można się dzięki temu dowiedzieć, jak prowadzić zajęcia online (zarówno w przypadku, gdy da się nawiązać połączenie wideo w tramach usługi Hangouts, jak i wtedy, gdy trzeba ograniczyć się wyłącznie do używania narzędzia Formularze Google) oraz jak udostępniać innym przygotowane lekcje albo quizy.

W serwisie Teach from Home znalazł się również tzw. Teach from Home Toolkit, będący zbiorem odsyłaczy do materiałów takich jak przewodniki tworzenia prezentacji albo przygotowywania sprawdzianów online. Obecnie główna strona projektu jest dostępna tylko w wersji angielskiej, ale poradniki do narzędzi wykorzystywanych podczas zdalnej nauki można przeczytać w 10 innych językach (m.in. polskim). Poza tym Google uruchamia specjalny fundusz nauki na odległość (Distance Learning Fund, DLF); środki zdobyte dzięki niemu zostaną przekazane tym partnerom koncernu, którzy zajmują się tworzeniem materiałów pomocnych w nauczaniu online.

Na platformie YouTube pojawiła się z kolei sekcja nosząca nazwę Learn@Home. Administratorzy serwisu prezentują w niej filmy z kanałów edukacyjnych, które uczniowie mogą oglądać w domu na polecenie wykładowców i nauczycieli. Learn@Home zawiera materiały przeznaczone dla osób ze wszystkich grup wiekowych. YouTube zapowiada, że będzie współpracować z wieloma placówkami edukacyjnymi w celu jak najszybszej rozbudowy bazy zasobów.

Usługa Learn@Home jest na razie dostępna w języku angielskim, ale wkrótce mają się pojawić kolejne wersje serwisu. Kanałami wymienionymi na stronie są obecnie Discovery Education, Crash Courses, PBS Kids, Cool School i Sesame Street.

fot. YouTube