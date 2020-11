Google pozwoli wybierać

Moje dane – moja sprawa

W najbliższych tygodniach Google uruchomi w Gmailu funkcję pozwalającą całkowicie wyłączyć te narzędzia skrzynki pocztowej, które wymagają przetwarzania danych użytkownika (takich jak informacje pochodzące z Gmaila, czatu albo usługi Meet).

Przynajmniej w Europie

Co ciekawe., opublikowana zapowiedź zmian została podpisana przez zespół Google Europe. Nie da się więc wykluczyć, że nowości pojawią się tylko na Starym Kontynencie.

Zgodnie z wpisem w blogu Google'a, już niebawem użytkownicy Gmaila zobaczą dwa okna dialogowe, dzięki którym będą mogli podjąć decyzję dotyczącą przetwarzania ich danych. W pierwszym z nich pojawią się dwie opcje: „Kontynuuj z inteligentnymi usługami" (Continue with smart fearures) oraz „Wyłącz inteligentne usługi" (Turn off smart features). W zależności od dokonanego wyboru internauta albo będzie korzystał z udogodnień takich jak kategoryzowanie wiadomości, inteligentne odpowiedzi itp., albo z nich zrezygnuje.

Kolejne okno dialogowe posłuży do określenia, czy Google ma korzystać z danych Gmaila, czatu i konferencji w innych usługach, takich jak Mapy (będą one np. wyświetlać powiadomienia o rezerwacjach) albo Asystent (przypomni on choćby o terminie zapłaty rachunków).

Zespół Google'a podkreśla, że sama możliwość włączania lub wyłączania inteligentnych funkcji istniała już wcześniej. Nowością jest przedstawienie użytkownikowi informacji na temat tego, jakie dane są wykorzystywane podczas działania usług takich jak filtrowanie wiadomości albo tworzenie kart podsumowań.

fot. Google