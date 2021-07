Google pracuje nad trybem „tylko HTTPS” dla przeglądarki Chrome

Nowa funkcja

Pracując w trybie „tylko HTTPS" przeglądarka będzie starała się wyświetlić stronę WWW nawiązując połączenie za pośrednictwem szyfrowanego protokołu HTTPS. Jeśli okaże się, że strona nie ma odpowiedniego certyfikatu i obsługiwany jest tylko nieszyfrowany protokół HTTP, Chrome wyświetli ostrzeżenie o ryzyku wynikającym z korzystania z niezabezpieczonego połączenia.

Nowa funkcja przeglądarki wciąż jest testowana przez Google'a i prawdopodobnie pojawi się po raz pierwszy w przeglądarce Chrome 93 (która będzie dostępna w sierpniu) albo Chrome 94.

Domyślnie tryb będzie wyłączony. Użytkownik będzie znaleźć w zakładce Ustawienia → Prywatność i bezpieczeństwo → Zaawansowane. Oficjalna nazwa funkcji po angielsku to: „Always use secure connections to activate the secure browsing mode" (nie znamy jeszcze jej polskiego odpowiednika).

Byle nie HTTP

Tryb „Tylko HTTPS" wprowadziła już m.in. Mozilla (w Firefoksie 83) oraz Microsoft (w aktualnej wersji Edge'a). Zastosowanie tej funkcji przez Google to następny krok w walce z nieszyfrowanym protokołem HTTP. Chrome już teraz uznaje protokół HTTPS za domyślny – w pasku adresu nie oznacza ich w specjalny sposób (taj, jak dawniej robiono to za pomocą symbolu zielonej kłódki), lecz wskazuje, które witryny łączą się przez HTTP..

fot. Pixabay