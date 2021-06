Google pracuje nad ulepszoną wersją lokalizatora urządzeń

Odpowiedzieć Apple'owi

Funkcją, której użytkownicy Androida najbardziej mogli zazdrościć właścicielom iPhone’ów, była Znajdź mój (Find My), służąca do odszukiwania zagubionych urządzeń. Co prawda Google też oferuje własne usługi lokalizacyjne, ale obecnie da się namierzyć za ich pomocą tylko włączone urządzenia, do tego podpięte do sieci/Wi-Fi. Dodatkowym warunkiem są też aktywne usługi lokalizacji. Wygląda jednak na to, że koncern pracuje nad unowocześnieniem swojego systemu i zniesieniem części ograniczeń.

Bardziej współcześnie

Apple rozwiązał ten problem poprzez komunikację między urządzeniami, które znajdą się w bliskim sąsiedztwie i mogą zaktualizować w bazie danych położenie innego, nawet odciętego od internetu i GPS gadżetu. Prawdopodobnie odświeżone narzędzie Google’a będzie działać w podobny sposób. O możliwych zmianach informują redaktorzy portalu 9to5Google, którzy odnaleźli w kodzie źródłowym nowej wersji testowej systemu Android pierwsze ślady nowej funkcji. Odpowiedni przełącznik, który pozwoli w przyszłości ją uaktywnić, znaleziono w sklepie Google Play.

Jest to prawdopodobnie odpowiedź na ostatnie działania Apple’a. Firma zdecydowała, by otworzyć się na innych producentów i udostępnić swoje narzędzia również dostawcom urządzeń z Androidem. Z tego względu Google zyskał poważnego konkurenta. Firma odmówiła na razie komentarzy na ten temat. Obecność nowinki w wersji beta nie musi oznaczać, że pojawi się wraz z kolejną łatką.

