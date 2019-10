Google producentem gier na platformę Stadia

19 listopada br. będzie mieć miejsce premiera usługi Google Stadia w USA, Kanadzie oraz kilku państwach Europy (w Polsce dopiero w przyszłym roku). Firma z Mountain View nie będzie ograniczać się wyłącznie do udostępniania gier innych producentów, lecz otworzy własne studio, które zajmie się tworzeniem produkcji. Jego siedziba będzie mieścić się w Montrealu, a zespołem pokieruje Jade Raymond. Ta kanadyjska deweloperka jest znana głównie z wieloletniej pracy na rzecz Ubisoftu.



Na szczegóły dotyczące produkcji oryginalnych gier przez koncern musimy poczekać. Najpewniej będą to ekskluzywne produkcje dla platformy Stadia, co potwierdziła Jade Raymond w wywiadzie dla serwisu GamesIndustry.biz. Z jej wypowiedzi wynika zresztą, że plany Google'a są o wiele bardziej ambitne. Kanadyjka wspomniała o tym, że Google ma zamiar stworzyć kolejne studia produkujące gry komputerowe i zająć się działalnością wydawniczą pozwalającą twórcom niezależnych tytułów na łatwiejsze przystosowanie do platformy Stadia.

fot. Google