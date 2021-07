Google publikuje raport na temat pracowników

Znaczna poprawa

Google opublikował coroczny raport dotyczący różnorodności miejsca pracy. Jednym z największych sukcesów filmy podkreślonym w sprawozdaniu jest zwiększenie liczby nowych pracowników czarnoskórych (z 5,5% do 8,8%) i pochodzących z Ameryki Łacińskiej (z 6,6% do 8,8%). Również liczba zatrudnionych kobiet wzrosła w każdej grupie – w 2021 r. kobiety stanowiły niemal 34% nowych pracowników Google'a. Firma podkreśla również postęp we wprowadzaniu programów mających na celu pomoc mniejszościom i wprowadzanie do sektora STEM (akronim od: słów Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauka, technologia, inżynieria i matematyka) mniej reprezentowanych w nim grup.

Poza tym Google drugi rok z rzędu osiągnął 100-procentowy wskaźnik DEI (Disability Equality Index), co oznacza, iż przedsiębiorstwo jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

Zmiany w przyszłości

Karina Govindji, starsza dyrektor Google'a do spraw różnorodności, równości i inkluzywności, skomentowała raport, twierdząc, że choć postęp jest znaczący, firma ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie zwiększania szans nieuprzywilejowanych grup społecznych. Biali pracownicy wciąż stanowią bowiem ponad 50% personelu (dla porównania, osób czarnoskórych jest jedynie 4,4% – firma zobowiązała się, żeby do 2025 r. podwoić ten odsetek).

fot. Pixabay