Google reaguje na zmiany w iOS-ie

Zarobicie mniej

Przedstawiciele Google'a starają się przygotować programistów na zapowiedziane przez Apple'a zasady ATT.

Każdorazowa zgoda

Autorzy programów na urządzenia działające pod kontrolą systemu iOS14 (oraz iPadOS 14 i tvOS 14) będą musieli dostosować się do nowych warunków, na jakich będą mogli korzystać z danych osobowych użytkowników. Zasady te noszą zbiorczą nazwę App Tracking Transparency (ATT, polityka przejrzystości śledzenia aplikacji).

Zgodnie z ATT programiści będą musieli prosić o zgodę na śledzenie ich w aplikacjach oraz na stronach innych firm, nawet jeśli otrzymali już od użytkownika pozwolenie rejestrowania jego aktywności.

Nowe reguły wpłyną one m.in. na działanie tzw. identyfikatorów IDFA (Identifier for Advertisers), które są wykorzystywane do personalizowania reklam oraz badania ich skuteczności. Przykładowo, stosując IDFA, można było sprawdzić, czy użytkownik aplikacji zainstalował dodatkowe oprogramowanie lub skorzystał z zewnętrznej usługi po tym, gdy zobaczył ich reklamy. Po wdrożeniu ATT za każdym razem będzie trzeba wyrazić zgodę na przekazanie takich informacji.

W oficjalnym blogu Google'a napisano: „ATT firmy Apple zmniejszy widoczność kluczowych wskaźników, które pokazują, w jaki sposób reklamy generują przychody (...) i wpłyną na to, jak reklamodawcy (...) ustalają stawki za wyświetlenie reklam".

Mówiąc wprost, Google ostrzega, że autorzy programów dla iOS-a muszą liczyć się ze spadkiem przychodów – należy się bowiem spodziewać, że użytkownicy będą odmawiać zgody na zbieranie danych. Koncern zapowiada również, że przestanie gromadzić informacje dzięki wskaźnikom IDFA po wejściu w życie zasad ATT.

Zmiana metody pomiaru

Przedstawiciele Google'a zachęcają programistów do uaktualnienia pakietu Google Mobile Ads SDK do wersji 7.64. W rezultacie będą mogli oni korzystać z nowych metod badania skuteczności reklam, takich jak obsługa SKAdNetwork.

Wprowadzenie nowych reguł zapowiedziano na początek br. Prawdopodobnie zaczną one obowiązywać od marca.

fot. Gerd Altmann – Pixabay