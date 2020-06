Google sprawdzi połączenia

Spam telefoniczny na celowniku

Google rozwija funkcję Verified Calls (zweryfikowane połączenia), która ma służyć użytkownikom Androida. Dzięki niej dowiedzą się, kto do nich dzwoni, i łatwiej zdecydują, czy chcą odebrać telefon.

Weryfikacja firm

Do skutecznego działania funkcji potrzebna jest jednak współpraca firm, które mają być za jej pośrednictwem weryfikowane. Według informacji portalu AndroidPolice partnerzy programu Verified Calls będą musieli udostępnić koncernowi Google konieczne do identyfikacji informacje, takie jak nazwa firmy, numer jej telefonu i powód połączenia (np. „Leki są gotowe do odbioru"). Te informacje koncern będzie przechowywał na swoich serwerach i przesyłał do aplikacji Google Phone (Telefon) na urządzeniu użytkownika w momencie nawiązywania połączenia przez firmę.

A zatem każda podejmowana przez zweryfikowaną organizację próba telefonicznego kontaktu z użytkownikiem telefonu z Androidem, którzy korzysta z aplikacji Telefon, będzie się odbywała za pośrednictwem serwerów Google'a. Odbiorcy wyświetli się nazwa firmy, jej logo i powód nawiązania kontaktu.

Bezpieczne dane

Google zapewnia, że nie będzie przechowywał numeru telefonu użytkownika (klienta), ale usunie tę informację natychmiast po zakończeniu połączenia. Wszystkie dane weryfikacyjne mają być szyfrowane.

Funkcja Verified Calls ma być domyślnie włączona w aplikacji Telefon, jednak można ją wyłączyć w Ustawieniach w opcji Identyfikacja dzwoniącego i spam. Wciąż nie wiadomo, jak dużo firm zarejestrowało się w programie i czy w związku z tym pomysł Google'a zakończy się sukcesem.

fot. 123RF